El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con ironía a las críticas formuladas por Javier Milei y sumó un nuevo capítulo a la tensión diplomática entre ambos gobiernos.

“¿Yo? ¿Quién es ese tipo?”, contestó Lula ante la consulta de periodistas sobre las declaraciones del presidente argentino. La frase fue pronunciada este lunes 27 de julio, cuando el mandatario brasileño se encontraba en el Palacio de Itamaraty para recibir al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Lula no realizó otras consideraciones sobre el conflicto y continuó con la actividad oficial. Durante la visita del mandatario surcoreano, ambos países firmaron acuerdos de cooperación y expresaron su intención de avanzar en las negociaciones comerciales entre Corea del Sur y el Mercosur.

Las declaraciones de Milei en San Pablo

La controversia comenzó luego de que Milei participara el sábado 25 de julio de la convención del Partido Liberal realizada en San Pablo, donde fue presentada la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.

Durante su discurso, el mandatario argentino respaldó al dirigente brasileño y lanzó fuertes cuestionamientos contra Lula, el gobierno de Brasil y el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Milei calificó a Lula de “presidiario” y sostuvo que Flávio Bolsonaro era el candidato capaz de frenar al actual presidente brasileño. También utilizó expresiones ofensivas para referirse a De Moraes, en una intervención que fue considerada por Brasilia como una intromisión en asuntos internos.

Brasil presentó una protesta formal

Como respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó el domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para expresarle el rechazo oficial del gobierno de Lula y solicitar explicaciones por las declaraciones de Milei.

Además, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. La decisión implica el regreso temporal del diplomático a su país para informar sobre la situación y recibir nuevas instrucciones, aunque no representa una ruptura formal de las relaciones entre ambos Estados.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, calificó las expresiones de Milei como graves, agresivas e inaceptables. Según manifestó, estuvieron dirigidas contra el gobierno, las instituciones y el propio presidente de Brasil.

Vieira mantuvo este lunes una reunión de aproximadamente 40 minutos con Bitelli en Brasilia. Ambos volverán a encontrarse para evaluar los próximos pasos diplomáticos.

La escalada se produce en un vínculo bilateral marcado por las diferencias ideológicas entre Milei y Lula. La situación también genera atención dentro del Mercosur debido a la relevancia política, comercial y productiva de la relación entre Argentina y Brasil.

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos anunció medidas comerciales o restricciones que afecten directamente el intercambio entre ambos países.