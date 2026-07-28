El presidente Javier Milei trabaja en los últimos detalles del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y prepara una presentación pública que podría realizarse el próximo jueves.

Según versiones periodísticas, el Gobierno analiza comunicar la iniciativa mediante una cadena nacional. Algunas fuentes ubican el mensaje a las 20, aunque hasta el momento la Casa Rosada no difundió oficialmente el horario ni el formato definitivo del anuncio.

En la redacción del proyecto participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La propuesta forma parte de las principales reformas económicas que el oficialismo busca impulsar durante el segundo semestre. Una vez terminado, el texto será enviado a la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento en el Congreso.

Uno de los objetivos centrales sería establecer que la función principal del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Milei cuestiona que el organismo tenga actualmente diferentes misiones y sostiene que esa amplitud facilita la emisión monetaria.

El proyecto también buscaría prohibir que el Banco Central emita dinero para financiar el déficit fiscal, impedir el uso de letras intransferibles para asistir al Tesoro y establecer sanciones para los funcionarios que vulneren la autonomía de la entidad.

Otro punto que analiza el Gobierno es endurecer las condiciones para remover a las autoridades del directorio y limitar el reconocimiento de utilidades contables que puedan ser transferidas al Estado.

En paralelo, Milei planteó incorporar al sistema argentino un mecanismo similar al denominado “shutdown” de Estados Unidos. La medida restringiría determinadas actividades estatales cuando se agoten las partidas presupuestarias, aunque todavía no está claro si será incluida en la reforma del Banco Central o en otro proyecto relacionado con el equilibrio fiscal.

La iniciativa deberá atravesar el debate parlamentario, donde el oficialismo necesitará reunir acuerdos con bloques aliados. Hasta que se conozca el texto definitivo, los alcances concretos y el mecanismo de aplicación continuarán sujetos a modificaciones.

Para los habitantes y sectores productivos del sur de Santa Fe, la discusión resulta relevante porque las decisiones relacionadas con la emisión, la inflación y la estabilidad del peso repercuten en los precios, el crédito, los costos comerciales y la planificación de las empresas agropecuarias.