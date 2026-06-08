El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en los detalles finales de la declaración jurada que deberá presentar ante la Oficina Anticorrupción, en el marco de una investigación judicial que analiza la evolución de su patrimonio.

Aunque todavía no se confirmó una fecha exacta, desde su entorno sostienen que la documentación será presentada antes del próximo 15 de junio. La actualización patrimonial es observada de cerca tanto por la Justicia como por distintos sectores del oficialismo.

Según trascendió, la demora en la presentación responde a dos factores. Por un lado, la intención de no interferir en la investigación que lleva adelante el fiscal de la causa. Por otro, las tensiones internas dentro del Gobierno, donde algunos dirigentes reclamaban una definición más rápida sobre la situación del funcionario.

En ese contexto, la senadora Patricia Bullrich fue una de las voces que públicamente pidió adelantar los plazos para la presentación de la declaración jurada. "Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado", sostuvo recientemente al referirse al caso.

Mientras tanto, en la Casa Rosada consideran que la exposición pública de la documentación podría contribuir a despejar dudas sobre el patrimonio del funcionario. Además, la atención política y mediática también se encuentra atravesada por otros temas de la agenda nacional y por la expectativa que genera el inicio del Mundial 2026.

La investigación tomó mayor relevancia tras la aparición de información vinculada a la participación de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en una delegación oficial que viajó a Nueva York durante marzo. No obstante, desde el Gobierno sostienen que el funcionario brindará las explicaciones correspondientes una vez formalizada la presentación.