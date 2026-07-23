La Cámara de Diputados tendrá entre sus principales temas de agosto la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para facilitar el ingreso al sistema financiero de dólares no declarados.

El tratamiento comenzaría luego del receso invernal. Antes de llevar el proyecto a las comisiones, La Libertad Avanza buscará alcanzar un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales.

Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto con los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, y de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.

El oficialismo cuenta actualmente con 95 diputados y necesita llegar a 129 legisladores para abrir una sesión. Para alcanzar ese número deberá sumar al menos 34 adhesiones entre los bloques aliados y provinciales.

Entre los espacios que podrían acompañar se encuentran Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, que reúnen 36 bancas. También se buscaría el respaldo de algunos representantes de Provincias Unidas.

Qué cambios propone el Gobierno

La reforma apunta a ampliar el acceso al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Actualmente, ese sistema está limitado a contribuyentes con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonios de hasta 10.000 millones.

La intención oficial sería permitir el ingreso de una mayor cantidad de personas, con el objetivo de incorporar al circuito formal los dólares que permanecen fuera del sistema bancario.

Según una estimación difundida por Agencia Noticias Argentinas, habría alrededor de 170.000 millones de dólares sin declarar. Esa cifra no fue acompañada en el informe por detalles sobre la metodología utilizada para calcularla.

Otro de los cambios previstos se relaciona con las fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La legislación vigente permite iniciar revisiones cuando existe una diferencia superior al 15% entre los ingresos y los bienes declarados. La propuesta elevaría ese margen al 30%.

La oposición propone limitar el beneficio

Unión por la Patria anticipó que buscará introducir modificaciones para impedir que funcionarios públicos y familiares puedan acceder al régimen simplificado.

El diputado Eduardo Valdés presentó una iniciativa para excluir a las personas políticamente expuestas de los beneficios contemplados por la ley.

La discusión se produjo luego de los cuestionamientos por la rectificación de la declaración jurada del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien, según el texto de la agencia, habría utilizado el régimen de Inocencia Fiscal.

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La reforma podría alcanzar a contribuyentes, comerciantes, productores y pequeños empresarios de la región que posean ahorros o bienes fuera del sistema formal. También podría modificar los parámetros utilizados por ARCA para controlar inconsistencias patrimoniales.