El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dejó abierta la posibilidad de que el PRO y La Libertad Avanza alcancen un acuerdo electoral de cara a las elecciones de 2027.

“No hay que descartarlo”, respondió al ser consultado sobre una eventual alianza. El dirigente sostuvo que el principal desafío será impedir un regreso del kirchnerismo y de lo que definió como “populismo”.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Macri aseguró que actualmente las relaciones con el espacio conducido por Javier Milei son buenas y señaló que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete nacional favoreció el diálogo.

“Hay muchos puntos de vista en común y puede haber algunas diferencias, pero tenemos que hacer esfuerzos máximos para no volver al pasado”, afirmó.

Pese a sus declaraciones, el mandatario porteño no mencionó la existencia de negociaciones formales ni precisó cómo podría conformarse un eventual frente electoral.

La posibilidad de un acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza será uno de los temas centrales de la discusión política previa a 2027. Una definición nacional también podría modificar los armados provinciales, entre ellos el escenario electoral de Santa Fe.

Relación con Mauricio Macri

Jorge Macri también negó estar distanciado del expresidente Mauricio Macri y destacó su participación dentro del PRO.

“Con Mauricio estamos muy bien, siempre me ayuda a pensar y tiene un rol muy importante en el PRO”, señaló.

Seguridad y críticas al conurbano

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno cuestionó la situación del conurbano bonaerense y afirmó que su administración buscará proteger lo que denominó “el estilo de vida” de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri anticipó que continuarán los operativos de seguridad en villas y en diferentes barrios donde, según los mapas del delito elaborados por la administración porteña, existe una mayor concentración de hechos delictivos.

Mencionó especialmente sectores de Balvanera, Constitución, Bajo Flores y Liniers, además de la villa 1-11-14.

“La ciudad debe tener orden, tiene que ser la misma para todos y, cuando hay un delito, vamos a ir con toda la fuerza del Estado y de la ley”, expresó.

Cruce por la atención sanitaria

Macri también defendió la decisión de priorizar a los residentes porteños en el otorgamiento de turnos médicos programados.

Aclaró que las urgencias y emergencias continuarán siendo atendidas sin distinción de domicilio, pero sostuvo que las consultas previamente programadas tendrán prioridad para quienes viven en la Ciudad.

La medida había sido cuestionada por el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien advirtió que durante su administración no se rechazaba la atención de pacientes provenientes de otros distritos.

Macri calificó esas declaraciones como “una chicana” y aseguró que su gestión está ampliando los horarios de atención e incrementando la cantidad de turnos disponibles en los hospitales públicos.