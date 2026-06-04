Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 4 de junio
El mercado cambiario inició este jueves 4 de junio con el dólar oficial del Banco Nación a $1.408,76 para la compra y $1.459,69 para la venta.
Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, manteniéndose entre las referencias más observadas por ahorristas e inversores.
En tanto, el dólar mayorista abrió en $1.429,50 para la compra y $1.438,50 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado principalmente para operaciones de comercio exterior y transacciones de gran volumen.
Respecto de las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubica en $1.461,18, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.514,73.
Por último, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se encuentra en $1.898 para la venta.
Cotizaciones del dólar este jueves 4 de junio
- Oficial Banco Nación: Compra $1.408,76 / Venta $1.459,69
- Dólar Blue: Compra $1.410 / Venta $1.430
- Dólar Mayorista: Compra $1.429,50 / Venta $1.438,50
- Dólar MEP: $1.461,18
- Dólar CCL: $1.514,73
- Dólar Tarjeta: $1.898