El mercado cambiario inició este jueves 4 de junio con el dólar oficial del Banco Nación a $1.408,76 para la compra y $1.459,69 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, manteniéndose entre las referencias más observadas por ahorristas e inversores.

En tanto, el dólar mayorista abrió en $1.429,50 para la compra y $1.438,50 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado principalmente para operaciones de comercio exterior y transacciones de gran volumen.

Respecto de las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubica en $1.461,18, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.514,73.

Por último, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se encuentra en $1.898 para la venta.

Cotizaciones del dólar este jueves 4 de junio