La Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Santa Fe realizó el sorteo público para definir a las 12 familias preseleccionadas que accederán al nuevo complejo habitacional en Sastre y Ortiz, departamento San Martín.

El acto se desarrolló en la Sociedad Italiana de la localidad y contó con una importante participación de vecinos que siguieron el proceso con expectativa. La actividad fue supervisada por el equipo notarial de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), garantizando la transparencia del procedimiento.



Durante la jornada, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, destacó el compromiso del Gobierno provincial con la construcción de viviendas y remarcó que las obras se ejecutan con recursos propios de la provincia.

Por su parte, el senador departamental Esteban Motta señaló que uno de los principales desafíos fue la falta de terrenos públicos disponibles. En ese sentido, explicó que se logró recuperar y poner a disposición 32 lotes, lo que permitirá continuar desarrollando nuevos proyectos habitacionales en el futuro.

La intendenta María del Carmen Brunazzo valoró la importancia del momento para la ciudad y recordó que hacía casi dos décadas que no se construían viviendas mediante planes provinciales. Además, sostuvo que este primer módulo representa un paso fundamental para continuar gestionando más soluciones para las familias locales.



Las 12 viviendas fueron distribuidas según los cupos establecidos por la normativa provincial: nueve para demanda general, una destinada a personas con discapacidad y dos para integrantes de las fuerzas de seguridad.

Cada unidad habitacional tendrá una superficie de 61,73 metros cuadrados y contará con dos dormitorios, cocina, estar-comedor, baño y lavadero. Además, dispondrán de conexión a los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y sistemas de desagües.

Actualmente, la obra presenta un avance cercano al 90%. El proyecto también incluye infraestructura complementaria como redes eléctricas, calles con estabilizado granular, veredas accesibles, desagües y forestación de espacios públicos.