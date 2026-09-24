Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente sobre su futuro al frente de la Selección Argentina y confirmó que todavía no existe una definición sobre su continuidad. El entrenador se expresó este jueves en el predio de Ezeiza, mientras el plantel prepara el amistoso frente a Bolivia previsto para el 30 de septiembre en Córdoba.

“No hay novedades”, resumió el técnico al referirse a su situación contractual. Scaloni explicó que tiene intención de continuar, aunque señaló que todavía quedan diferentes cuestiones por conversar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

El entrenador también se refirió por primera vez en profundidad a las sensaciones posteriores al Mundial 2026 y reconoció que la derrota en la final ante España tuvo un impacto importante.

“El golpe de no haber ganado fue fuerte, porque estábamos a la puerta de haber conseguido otro título mundial”, sostuvo. Según explicó, necesitó algunos días para desconectarse después de un torneo de alta exigencia y procesar la frustración que significó quedar cerca de una nueva consagración.

A pesar de esas dudas, Scaloni remarcó que dirigir al seleccionado continúa siendo un lugar especial para él. La definición sobre su permanencia, sin embargo, quedará pendiente de la reunión con Tapia.

Otro de los temas centrales fue la despedida de Lionel Messi. Scaloni confirmó que intervino personalmente para intentar que el rosarino participe del encuentro previsto ante Benín.

“Puse mi granito de arena”, explicó el entrenador, quien consideró que esta ventana internacional era el momento adecuado para realizar el reconocimiento. Además, señaló que tanto la conducción de la AFA como el propio futbolista hicieron su parte para concretarlo.

En este marco, el cuerpo técnico también comenzó a trabajar en una renovación progresiva del seleccionado. Scaloni explicó que buena parte de la estructura del equipo continuará, aunque habrá oportunidades para jugadores jóvenes que buscan incorporarse definitivamente al plantel mayor.

Las situaciones de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso también formaron parte de las consultas. El DT explicó que las puertas de la Selección no están cerradas para ninguno de ellos y que las decisiones actuales buscan generar espacio para observar otras alternativas.

La Selección continuará trabajando en Ezeiza durante los próximos días. El primer compromiso será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en Córdoba, dentro de una serie de amistosos que marcará el comienzo de una nueva etapa después del Mundial.

Mientras tanto, la continuidad de Scaloni seguirá pendiente de la conversación con Tapia. El entrenador manifestó su intención de permanecer, pero dejó en claro que cualquier definición será comunicada oficialmente una vez que exista un acuerdo.