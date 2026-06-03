El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este martes la apertura de sobres para la remodelación y adecuación del área quirúrgica del Hospital “Dr. Juan O. Lanza” de San Justo. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $239.351.767 y forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante el acto se presentaron tres ofertas económicas: Díaz Construcciones por $222.367.587,06; Norte Group por $261.820.639,52; y Cymca S.R.L. por $281.000.780,33.



Desde el Ministerio de Salud destacaron que la inversión busca mejorar tanto las condiciones laborales del personal como la calidad de atención para los pacientes. El secretario de Administración de la cartera sanitaria, Guillermo Álvarez, señaló que estas obras forman parte del esfuerzo provincial para sostener el sistema público de salud frente a la reducción de programas nacionales.

La intervención permitirá reorganizar los circuitos de atención ambulatorios, obstétricos y quirúrgicos, optimizando las condiciones de seguridad e higiene dentro del sector. Además, contempla la renovación de pisos, revestimientos y carpinterías, la adecuación de instalaciones eléctricas críticas y la incorporación de tecnología específica para el funcionamiento seguro del quirófano.

Entre las mejoras previstas también se encuentra la modernización del sistema de gases medicinales y la instalación de paneles de monitoreo permanente para garantizar un mayor control operativo.

El senador departamental Rodrigo Borla destacó la importancia de continuar invirtiendo en salud pública y remarcó que esta obra permitirá aumentar la capacidad de resolución quirúrgica en San Justo, evitando derivaciones a otros hospitales de la provincia.



Por su parte, la directora del hospital, Cintia Vega, recordó que el área quirúrgica nunca había sido remodelada desde su construcción. Además, explicó que el efector recibe una importante demanda de pacientes de toda la región y que la obra permitirá acompañar el crecimiento sostenido de las prestaciones.

El Hospital de San Justo es un centro de referencia para una población potencial superior a las 50.000 personas, por lo que la modernización del quirófano representa una respuesta a una necesidad histórica y una mejora significativa para el sistema sanitario regional.