El presidente Javier Milei aseguró este jueves en Nueva York que, en caso de conseguir la reelección en 2027, el año siguiente marcará un punto de inflexión para la economía argentina. “Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”, afirmó durante una exposición ante empresarios e inversores.

La presentación se realizó en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 que reúne a referentes de los sectores financiero y empresarial. La exposición formó parte de la agenda del mandatario en Estados Unidos y contó con la presencia de alrededor de 160 asistentes.

Milei sostuvo que su proyección no se limita a los mercados financieros, sino que alcanzaría a la economía real. En ese marco, mencionó las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, la minería y la energía y anticipó que, según sus estimaciones, esos sectores acelerarán su expansión.

Además, el Presidente afirmó que Argentina acumula “27 meses seguidos de crecimiento” y aseguró que el proceso se distribuye entre diferentes sectores de la economía. Se trata de una caracterización realizada por el propio mandatario durante su presentación.

Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con la disponibilidad de dólares para atravesar posibles episodios de tensión financiera durante el próximo año electoral. Milei aseguró que el Gobierno construyó una “bazuca de reservas” equivalente a US$75.000 millones.

La cifra mencionada por el mandatario no corresponde exclusivamente a reservas líquidas del Banco Central. Según explicó durante su discurso, contempla US$20.000 millones adquiridos por el BCRA, US$15.000 millones destinados a la posición de futuros y dos swaps por US$20.000 millones cada uno, correspondientes a Estados Unidos y China.

El mandatario utilizó esos números para sostener que el Gobierno tendría herramientas para afrontar eventuales tensiones vinculadas con el escenario electoral de 2027. Sus previsiones sobre 2028, sin embargo, constituyen una proyección oficial y dependerán de variables económicas, financieras y políticas que todavía no pueden determinarse.

Por otro lado, Milei volvió a convocar al sector privado internacional a incrementar sus inversiones en el país. “El motivo y el momento de apostar por Argentina es ahora”, expresó sobre el cierre de su presentación.

La exposición se produjo en la antesala del año electoral y mientras el Gobierno busca consolidar ante los mercados internacionales su programa económico. La evolución de la actividad, las reservas, las inversiones y las cuentas públicas será parte de los indicadores que permitirán evaluar en los próximos meses las previsiones presentadas por el Presidente en Nueva York.

Palabras clave: Javier Milei,argentin economía a, elecciones 2027, inversiones, Nueva York