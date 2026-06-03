En una entrevista realizada en los estudios de Sonic TV, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañás, Cándido “Kiko” Santa Cruz, realizó un balance de la gestión y se refirió a los principales desafíos que enfrenta actualmente la administración local.

Durante la charla, explicó que el contexto económico nacional ha generado nuevas demandas sociales que impactan directamente en el municipio, obligando a reforzar la asistencia y el acompañamiento a vecinos e instituciones. En ese sentido, destacó el rol que cumple el Estado local en áreas como salud, educación, deporte, infraestructura y asistencia social.

Santa Cruz señaló que la Secretaría de Gobierno tiene una función transversal dentro de la estructura municipal, coordinando distintas áreas y atendiendo temas vinculados a tránsito, monitoreo, recursos humanos y otros servicios esenciales para la comunidad.

Al repasar las obras ejecutadas durante los últimos años, mencionó la mejora de caminos rurales, la incorporación de nueva maquinaria, trabajos de canalización y limpieza de desagües, pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y tareas permanentes de mantenimiento urbano. Según indicó, muchas de estas acciones permitieron mejorar el escurrimiento del agua durante los períodos de lluvias intensas y optimizar la conectividad en la zona rural.

Respecto a la relación con las instituciones, destacó la importancia de los aportes que realiza el municipio a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el acompañamiento a entidades deportivas. Consideró que la inversión en educación y deporte representa una herramienta fundamental para fortalecer la comunidad y generar mayores oportunidades para niños y jóvenes.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a los reclamos vecinales y aseguró que todos los pedidos que ingresan al municipio son evaluados y derivados a las áreas correspondientes. Además, remarcó que existen situaciones que requieren tiempos de respuesta diferentes y que muchas veces las demandas deben compatibilizarse con las posibilidades presupuestarias de la administración local.

Entre los anuncios realizados, adelantó que se encuentra próxima la finalización del nuevo Centro de Monitoreo y confirmó que el próximo 19 de junio está prevista la entrega de las 45 viviendas que se construyen en la ciudad, una de las obras más esperadas por numerosas familias de Villa Cañás. También informó que se continúa trabajando en la ampliación del sistema de videovigilancia y en la modernización de equipamiento existente.

Antes de finalizar, Santa Cruz invitó a los vecinos a mantener el diálogo y la participación comunitaria, destacando que el municipio mantiene una política de puertas abiertas para escuchar inquietudes y trabajar en conjunto por el crecimiento de la ciudad.