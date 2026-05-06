Las concejales de la Unión Cívica Radical, Claudia Compañs y Mariana Molina, estuvieron presentes en los estudios de Sonic TV, donde dialogaron sobre la actualidad del Concejo Municipal de Villa Cañás, los proyectos en tratamiento y las principales inquietudes de los vecinos.

Durante la entrevista, ambas remarcaron que el trabajo legislativo se mantiene activo desde el inicio del año, con reuniones de comisión, encuentros con funcionarios municipales y visitas a instituciones educativas de la ciudad.

Entre los temas abordados, destacaron un proyecto vinculado a la regulación de motos eléctricas y monopatines, una tendencia que comenzó a crecer en Villa Cañás. Según explicaron, la iniciativa apunta principalmente a la seguridad vial, promoviendo el uso obligatorio de casco, iluminación y otros requisitos necesarios para este tipo de movilidad.

“Queremos acompañar lo que se viene, pero también cuidar tanto al conductor como al peatón”, señalaron durante la charla.

Las ediles también hicieron referencia al contacto permanente con los vecinos y la importancia de formalizar reclamos para que puedan ser gestionados correctamente desde las áreas municipales correspondientes.

Además, indicaron que mantienen reuniones frecuentes con distintas secretarías del Ejecutivo local y cooperativas de servicios para interiorizarse sobre obras, tarifas e inversiones en la ciudad.

Otro de los puntos destacados fue el trabajo que comienzan a desarrollar junto a instituciones, clubes y áreas municipales sobre problemáticas juveniles, con foco en el acompañamiento, la convivencia y la prevención del bullying.

Sobre el final de la entrevista, desde Sonic TV adelantaron que tras el bloque político llegaría al estudio el profesor de educación física Alberto “Beto” Mazza, quien brindaría detalles sobre una charla vinculada a la actividad física y la importancia de asistir al gimnasio.