El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, habló públicamente por primera vez sobre el asesinato de Agostina Vega, un caso que generó conmoción en todo el país.

Durante un acto realizado por el Día del Bombero Voluntario, el mandatario pidió un minuto de silencio y manifestó su pesar por el hecho. “Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”, expresó.

Llaryora reveló además que el domingo por la noche mantuvo una reunión con el padre y los abuelos de la adolescente. Según explicó, el encuentro tuvo como objetivo informar a la familia sobre las acciones realizadas por el Gobierno provincial y los pasos que continuarán desarrollándose en el marco de la investigación.

“Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia”, señaló el mandatario durante su discurso.

En ese contexto, sostuvo que casos como el de Agostina representan un desafío para profundizar las políticas de prevención y concientización, especialmente en las escuelas y distintos ámbitos de la sociedad.

Por último, aseguró que la Provincia continuará poniendo a disposición todos los recursos necesarios para avanzar en la investigación y garantizar que los responsables reciban las sanciones correspondientes. “Vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó.