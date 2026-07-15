Un ejemplar de tatú carreta, considerado el armadillo viviente más grande del mundo, comenzó a ser monitoreado mediante un dispositivo de seguimiento satelital en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco.

La intervención fue realizada por personal de la Administración de Parques Nacionales y especialistas vinculados al Proyecto Tatú Carreta. El objetivo es obtener información sobre los desplazamientos del animal, sus patrones de actividad y el uso que realiza del hábitat.

Se trata del segundo ejemplar monitoreado con tecnología GPS dentro de esa área protegida. La primera experiencia había sido concretada en 2023, cuando investigadores iniciaron el seguimiento satelital de un tatú carreta en el mismo parque nacional.

Antes de colocar el equipo, los profesionales realizaron una evaluación sanitaria del animal. Una vez finalizado el procedimiento, el ejemplar fue liberado en el mismo sector donde había sido capturado para reducir cualquier alteración de su comportamiento natural.

Los datos obtenidos permitirán analizar cómo se desplaza bajo diferentes condiciones ambientales y conocer el impacto que tienen la actividad humana y los distintos niveles de protección sobre sus movimientos.

También se buscará identificar corredores biológicos y sectores prioritarios para la conservación de la especie en la región chaqueña. Las tareas forman parte de un estudio ecológico de largo plazo desarrollado en los parques nacionales El Impenetrable, en Chaco, y Copo, en Santiago del Estero.

El tatú carreta, cuyo nombre científico es Priodontes maximus, posee entre 11 y 13 bandas móviles en su caparazón y fuertes garras delanteras, adaptadas para excavar madrigueras y buscar alimento. Es la mayor especie de armadillo que existe actualmente.

La especie está considerada en peligro en la Argentina y vulnerable a nivel global. Sus principales amenazas son la pérdida y fragmentación del hábitat, la deforestación, la caza, los incendios y la captura ilegal. La población silvestre mantiene una tendencia decreciente.

Aunque el estudio se desarrolla en el norte argentino, sus resultados pueden aportar herramientas para la protección de la fauna nativa y la planificación de corredores biológicos en otras provincias, incluida Santa Fe.