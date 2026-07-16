El juez federal de Formosa Pablo Fernando Morán fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia por haber viajado a Estados Unidos para presenciar partidos del Mundial 2026 durante jornadas en las que no habría contado con autorización para ausentarse de su juzgado.

El caso tomó estado público luego de que circularan en redes sociales fotografías del magistrado en encuentros disputados por la Selección argentina. A partir de esas publicaciones se revisaron las licencias que había solicitado y los días en los que no estuvo presente en su lugar de trabajo.

Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, la oficina de Recursos Humanos confirmó que Morán tenía permisos con goce de sueldo para los días 22 y 26 de junio, además del 3, 6 y 7 de julio.

Sin embargo, la denuncia señala que también se ausentó el 23, 24 y 25 de junio, así como el 1 y 2 de julio. Esas fechas no habrían estado contempladas dentro del período de licencia autorizado.

El magistrado había solicitado permiso sin informar que tenía previsto viajar al exterior. La fiscal federal de Resistencia, Rocío Alcalá, se comunicó con Morán para solicitarle explicaciones y, de acuerdo con la información publicada, el juez reconoció que se encontraba en Estados Unidos.

Morán también integra el Comité de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, una función que volvió a quedar bajo observación tras conocerse su presencia en el Mundial.

El expediente deberá ser analizado por el Consejo de la Magistratura. Si el caso es enviado a la Comisión de Acusación, el magistrado podría enfrentar un proceso de jury. En cambio, si queda en la Comisión de Disciplina, podría recibir una sanción económica de hasta el 30 por ciento de su salario.

Hasta el momento no existe una resolución definitiva sobre su situación. Las eventuales irregularidades y responsabilidades deberán ser determinadas por los organismos judiciales correspondientes.

Morán se desempeña como juez federal de Formosa desde 2019. Anteriormente trabajó en el Juzgado de Garantías Número 3 de Mercedes y fue subrogante del Tribunal en lo Criminal Número 1 de ese departamento judicial bonaerense.