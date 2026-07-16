Dos ciudadanos bolivianos fueron imputados y permanecerán detenidos preventivamente durante 80 días, acusados de intentar contrabandear una avioneta desde el aeródromo General Enrique Mosconi, en la provincia de Salta.

La investigación está a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, responsable de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal. El juez federal de Garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva para C.M.P., piloto de 46 años, y D.M.A., de 40.

Ambos fueron imputados como coautores de realizar funciones aeronáuticas sin la correspondiente habilitación y por una presunta tentativa de contrabando de importación agravado mediante la utilización de un medio de transporte aéreo.

La causa se inició el 9 de julio, después de que el personal de seguridad del aeródromo salteño advirtiera una maniobra aérea irregular.

Durante la mañana de esa jornada aterrizó una avioneta Cessna 210. Según la investigación, la aeronave habría llegado desde Paraná, Entre Ríos, aunque el plan de vuelo autorizado indicaba que debía provenir desde Santiago del Estero.

Horas más tarde, los dos acusados se presentaron en el lugar. El piloto manifestó que solamente revisarían el tren de aterrizaje y que no tenían intención de despegar. Sin embargo, ambos abordaron la aeronave y realizaron un vuelo de prueba sin autorización durante aproximadamente 35 minutos.

Luego de aterrizar, informaron que dejarían la avioneta en el aeródromo y que regresarían al día siguiente con combustible. Posteriormente se retiraron en un remise hacia un hotel de General Mosconi, donde estaban alojados desde el 30 de junio.

Por orden de la Fiscalía, Gendarmería Nacional realizó distintas tareas investigativas. Los sospechosos fueron detenidos al día siguiente en un control ubicado sobre el kilómetro 1423 de la Ruta Nacional 34, cerca del acceso al aeroclub de General Mosconi.

En su poder encontraron las llaves de la avioneta, documentación personal, tres teléfonos celulares, dos mochilas con ropa y tres bidones con capacidad para 30 litros cada uno.

La habitación del hotel también fue allanada y allí se secuestró el envoltorio de una tarjeta SIM. La avioneta, valuada en aproximadamente 150 mil dólares, quedó bajo custodia de Gendarmería.

Los especialistas de Criminalística revisaron el interior y la baulera de la aeronave, pero no detectaron rastros de sustancias estupefacientes.

La hipótesis de la Fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal Orsetti sostuvo que los acusados habrían ingresado a la Argentina por un paso migratorio no autorizado y que permanecieron en el hotel a la espera de instrucciones.

También afirmó que en los teléfonos celulares se encontraron conversaciones consideradas relevantes, videos del vuelo realizado y grabaciones de otras aeronaves que supuestamente les habían ofrecido.

La defensa, encabezada por Rambert Alexis Ríos, aceptó la imputación vinculada con el vuelo sin habilitación, pero rechazó que los hombres hayan intentado contrabandear la avioneta.

Los imputados decidieron no declarar por recomendación de su abogado. Finalmente, el juez Montoya aceptó la formulación de cargos presentada por la Fiscalía y ordenó que continúen detenidos durante 80 días mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia también se informó que el piloto había sido condenado en Paraguay en 2010 a 20 años de prisión por el tráfico de 440 kilos de cocaína. Tras cumplir cinco años, fue autorizado a regresar a Bolivia, donde terminó de cumplir la pena.