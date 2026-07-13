Se cumplieron ocho años del crimen por el que Cristian "Pity" Álvarez será juzgado a partir del próximo 10 de agosto. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de haber asesinado a balazos a su vecino Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La causa atravesó numerosas demoras debido a que, durante varios años, informes médicos concluyeron que el músico no estaba en condiciones psíquicas de enfrentar un juicio oral. Sin embargo, nuevas evaluaciones realizadas este año determinaron que actualmente puede comprender el proceso judicial.

Según la investigación, el hecho ocurrió tras una discusión entre ambos vecinos. De acuerdo con el expediente, Díaz habría empujado al cantante y, en ese contexto, Álvarez extrajo una pistola calibre .25 y efectuó un primer disparo en la cabeza. Cuando la víctima cayó al suelo, recibió otros tres disparos en la misma zona.

Tras el ataque, el músico escapó del lugar y arrojó el arma a una alcantarilla. Al día siguiente se entregó voluntariamente en una comisaría y, antes de quedar detenido, declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo".

Álvarez permaneció tres años detenido en el penal de Ezeiza, alojado en el área de psiquiatría, hasta que obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud.

El juicio fue suspendido en varias oportunidades, ya que tanto el Cuerpo Médico Forense como los peritos de la defensa coincidían en que el acusado podía ser considerado penalmente responsable, pero no estaba en condiciones mentales de afrontar un debate oral.

La situación cambió tras el regreso del cantante a los escenarios. En diciembre de 2025 ofreció un recital de casi tres horas ante unas 50 mil personas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, un hecho que fue considerado por la Justicia como un indicio de estabilidad cognitiva y capacidad para participar de un proceso judicial.

Posteriormente, en marzo de 2026, una nueva pericia del Cuerpo Médico Forense concluyó que Álvarez se encontraba orientado en tiempo y espacio, con capacidad de atención, concentración y comprensión suficiente para afrontar el juicio.

Con esos informes, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 resolvió reanudar el proceso y fijó el inicio del debate oral para el próximo 10 de agosto, cuando comenzará a definirse la responsabilidad penal del músico por el homicidio de Cristian Díaz.