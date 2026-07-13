Una mujer de 49 años fue detenida este fin de semana en la provincia de Córdoba luego de protagonizar un violento episodio durante un control de la Policía Caminera, en el que una agente resultó lesionada tras ser arrastrada por el vehículo que conducía.



El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 739, donde efectivos realizaban un operativo de control vehicular. Según informó la Policía, la conductora de una camioneta Ford Raptor, oriunda de La Plata, fue infraccionada por circular a una velocidad superior a la permitida. En el vehículo viajaba además un hombre de 53 años.

Al recibir el acta de infracción, la mujer reaccionó con enojo, rayó la documentación y cerró la ventanilla del vehículo. En ese momento, la mano derecha de una policía quedó atrapada, mientras la conductora aceleró y la arrastró varios metros, provocándole lesiones.

Tras el episodio, la automovilista escapó del lugar, lo que dio inicio a un operativo policial. Finalmente, el vehículo fue interceptado en el ingreso a la localidad de Colonia Caroya.

La mujer fue detenida y trasladada a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las imputaciones correspondientes.

Desde la Policía recordaron que los controles sobre las rutas cordobesas son habituales y tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las normas de tránsito, incluyendo límites de velocidad, uso del cinturón de seguridad y funcionamiento de las luces.