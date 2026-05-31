La ciudad de Córdoba vivió una noche de profunda conmoción luego de confirmarse el hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana. La noticia generó una fuerte reacción en el barrio General Mosconi, donde familiares, amigos y vecinos se concentraron para reclamar justicia.

La movilización comenzó frente a la vivienda de la familia, ubicada sobre calle Alem al 3700. Allí, entre muestras de dolor y angustia, los presentes expresaron su malestar por el desarrollo de la búsqueda y cuestionaron el accionar de las autoridades durante los días que duró la investigación.

Con el correr de las horas, la protesta fue creciendo y derivó en la quema de neumáticos y distintos incidentes. Los manifestantes dirigieron sus críticas tanto al único detenido por la causa, Claudio Barrelier, como a funcionarios provinciales y fuerzas de seguridad, señalando presuntas demoras en la activación de los protocolos de búsqueda.

En medio de la conmoción, varios comercios de la zona decidieron cerrar sus puertas de manera preventiva ante el aumento de la tensión. Además, compañeros de escuela de Agostina se acercaron para acompañar a la familia y recordar a la adolescente.

Por otro lado, la madre de la joven, Melisa Heredia, permanecía internada debido a una descompensación sufrida antes de recibir la confirmación oficial. Según informó su abogado, atraviesa un cuadro delicado de salud y aún no había sido notificada formalmente sobre el desenlace de la causa.

La situación también generó momentos de tensión durante una conferencia de prensa brindada por el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad provincial, donde surgieron cuestionamientos sobre las medidas adoptadas durante la búsqueda.

Ya entrada la noche, parte de la movilización se trasladó hacia el Destacamento Policial Juan Pablo II. Allí se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, con lanzamiento de piedras, gases lacrimógenos y balas de goma.

Mientras tanto, familiares de la víctima reiteraron su pedido de justicia y reclamaron que se investigue a todos los posibles responsables vinculados al crimen.