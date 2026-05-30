La búsqueda de Agostina Vega continúa en Córdoba sin novedades concretas sobre su paradero. La adolescente de 14 años fue vista por última vez el pasado 23 de mayo y, a una semana de su desaparición, la investigación mantiene como principal sospechoso a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la joven había avisado a sus amigas mediante un mensaje de voz que se encontraría con Barrelier para preparar una supuesta sorpresa destinada a su madre. Para llegar al lugar tomó un remís desde barrio Cofico y, de acuerdo con el testimonio del conductor, fue recibida por un hombre adulto que abonó el viaje.

Con el avance de la causa, los investigadores concentraron gran parte de las tareas en una vivienda vinculada al acusado, donde se realizaron allanamientos y peritajes para determinar qué ocurrió durante las horas en las que Agostina habría permanecido allí.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, cuestionó las declaraciones del detenido y sostuvo que sus versiones presentan contradicciones. Según indicó, el sospechoso estaría aportando información falsa que dificulta el avance de la investigación.

Por otro lado, la Justicia analiza la posibilidad de que otras personas hayan participado en la maniobra que terminó con la desaparición de la adolescente. Esta hipótesis surgió a partir de testimonios y elementos recolectados durante los últimos días.

Mientras tanto, la madre de Agostina, Melisa Vega, decidió cambiar de representación legal y quedó asesorada por el abogado Carlos Nayi. Además, recibió un mensaje anónimo que decía: "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila", cuyo origen es investigado por los especialistas.

Este sábado continuaron los operativos de búsqueda con nuevos allanamientos y rastrillajes en distintos sectores de la ciudad de Córdoba. Las tareas se concentran especialmente en el barrio Ampliación Ferreyra, considerado actualmente uno de los puntos clave para la investigación.