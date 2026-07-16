Un médico anestesista del Hospital Durand fue condenado por maltratar a una mujer que se encontraba internada para atravesar un parto prematuro. La Justicia consideró que las conductas del profesional configuraron un caso de violencia obstétrica dentro de un contexto de violencia de género.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 28 de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por el fiscal Martín Perel, y posteriormente homologada por la jueza Natalia Molina, titular del Juzgado N.º 8.

El caso comenzó con la denuncia de la paciente, quien relató el trato recibido antes y durante la intervención médica. A la investigación también se incorporaron las declaraciones de profesionales neonatólogas que estaban presentes y presenciaron la situación.

Según la reconstrucción realizada durante el proceso, la mujer le manifestó al anestesista que se sentía mal del estómago. El profesional le habría respondido: “Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela”.

Una de las médicas que declaró como testigo sostuvo que el anestesista sentó a la paciente de forma brusca para aplicarle la anestesia. De acuerdo con su testimonio, la mujer comenzó a sentir dolor y el profesional le ordenó que permaneciera quieta mientras le decía que “no le podía doler”.

La denunciante también aseguró que, cuando volvió a expresar su malestar, recibió palmadas en la frente y escuchó la frase: “Callate la boca porque vas a vomitar”.

Otro de los episodios analizados ocurrió cuando la paciente pidió que su pareja pudiera ingresar al quirófano. Según los testimonios incorporados al expediente, el médico reaccionó elevando el tono de voz y cuestionando la posibilidad de permitir su entrada.

Las neonatólogas también describieron una reacción agresiva durante el primer contacto entre la madre y su hija recién nacida. De acuerdo con las declaraciones, el anestesista realizó comentarios despectivos y reprendió a una profesional que acercaba a la bebé.

El informe elaborado por la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos determinó que se trató de violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica. El organismo tuvo en cuenta el trato deshumanizado, la situación de vulnerabilidad de la paciente y la relación desigual de poder existente dentro del ámbito hospitalario.

La Justicia condenó al médico por la contravención de maltrato en un contexto de violencia de género. Durante un año tendrá prohibido contactar o acercarse a la víctima y tampoco podrá aproximarse al Hospital Durand.

Además, deberá realizar un curso sobre violencia de género y cumplir 30 horas de trabajo comunitario.

El caso vuelve a poner en discusión el respeto de los derechos de las pacientes durante el embarazo y el parto. El tema también resulta relevante para los centros de salud del sur santafesino, debido a la importancia de garantizar una atención respetuosa y libre de maltratos en todas las instituciones públicas y privadas del país.