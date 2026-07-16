El Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes reabrieron este jueves la negociación paritaria provincial. Luego de un primer intercambio de posiciones, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volver a reunirse el próximo martes.

Desde el Ejecutivo indicaron que el próximo encuentro podría permitir avanzar en una propuesta salarial para el segundo semestre. Sin embargo, hasta el momento no se informaron porcentajes, montos ni modalidades concretas de actualización.

La secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, aseguró que la política salarial continúa siendo una prioridad para la gestión provincial y destacó el trabajo realizado por docentes y equipos directivos.

“Valoramos el rol de los equipos directivos y los docentes”, afirmó la funcionaria al finalizar la reunión.

Martín sostuvo que la discusión debe desarrollarse sobre información compartida y datos verificables. En ese sentido, recordó que durante la negociación anterior el Gobierno presentó recibos de sueldo para mostrar la evolución de los ingresos.

Según explicó, el salario correspondiente al cargo testigo pasó de poco más de un millón de pesos en febrero a superar actualmente los 1,3 millones, lo que representaría una suba cercana al 30 %.

La cifra fue presentada por el Gobierno provincial. En la información difundida después de la reunión no se incluyó una evaluación de los sindicatos sobre esa comparación salarial.

Aumentos desde julio

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, confirmó que la intención oficial es elaborar una propuesta que contemple incrementos desde julio y para los meses siguientes.

“Estamos reunidos en el séptimo mes del año y pensamos que la propuesta integrará incrementos desde julio en adelante”, señaló.

Olivares manifestó que el diálogo con los gremios continuará abierto y evitó anticipar si será posible alcanzar un acuerdo durante la reunión del martes.

“Aspiramos a construir una propuesta que pueda discutirse y, si es posible, alcanzar un acuerdo. No nos ponemos metas que condicionen la negociación, pero sí mantenemos la voluntad de dialogar”, expresó.

El funcionario también señaló que, durante los primeros seis meses del año, los trabajadores provinciales recibieron actualizaciones salariales mensuales.

Carrera y capacitación docente

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, afirmó que la negociación salarial forma parte de una política educativa más amplia, que incluye capacitación, concursos, titularizaciones y modificaciones en el sistema de salud laboral.

El ministro destacó el Fondo de Capacitación, una herramienta que busca reconocer económicamente la formación realizada por los docentes mediante propuestas gratuitas ofrecidas por la Provincia.

“Creemos que la capacitación debe llegar a todos los docentes y que el Estado tiene la responsabilidad de brindarla. Es una forma concreta de reconocer la tarea docente y de mejorar el sistema educativo”, indicó.

La negociación continuará el martes. Para esa jornada se espera que el Gobierno presente mayores precisiones sobre la política salarial del segundo semestre y que los gremios expongan su posición frente a una eventual oferta.

Hasta ahora, no fue comunicada una propuesta formal ni se difundieron declaraciones detalladas de los representantes sindicales que participaron del encuentro.