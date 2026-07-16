El presidente Javier Milei participará este viernes 17 de julio del acto central por el 32° aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

La actividad se realizará frente a la sede de la institución, ubicada en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. Según la agenda oficial, el mandatario llegará alrededor de las 9.45.

La ceremonia comenzará a las 9.53, horario en el que explotó el coche bomba que destruyó el edificio de la mutual el 18 de julio de 1994. Como ocurre cada año, una sirena marcará el inicio del homenaje a las víctimas.

El atentado provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. La Justicia argentina lo considera un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

La conmemoración fue adelantada para este viernes debido a que el sábado 18 de julio coincide con el Shabat, jornada de descanso y observancia religiosa de la comunidad judía. La decisión fue adoptada por la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas.

El lema elegido para este aniversario es “Hoy no podemos perder la memoria”. Durante el encuentro se renovará el reclamo de memoria, verdad y justicia, en una causa que después de más de tres décadas continúa sin condenas por la ejecución material del ataque.

En declaraciones recientes, Milei destacó que Buenos Aires alberga a la comunidad judía más numerosa de América Latina y sostuvo que esa realidad representa “un orgullo y una gran responsabilidad”.

El Presidente también recordó los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y contra la AMIA, cometido dos años después.

“En 1992 y 1994 se cobró un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas”, expresó.

Actividades por el aniversario

Como parte de las acciones conmemorativas se inaugurará “Pasteur 9.52”, un mural de cinco metros de alto por ocho de ancho diseñado por el artista visual Lucas Lasnier, conocido como Parbo.

La obra reproduce la fachada del antiguo edificio de la AMIA un minuto antes de la explosión e incorpora dos piedras originales recuperadas de la construcción destruida.

Además, la mutual presentó un video institucional dirigido por Lucas Fossati y narrado por el actor Federico D’Elía. La producción utiliza una adaptación de la canción mundialista “Muchachos” para recordar los proyectos y las historias de vida de las 85 víctimas.

También se presentará la obra teatral “La silla vacía”, escrita por Sol Levinton y con la participación de Ricardo Darín en la locución. La propuesta reúne relatos de familiares y sobrevivientes del atentado.

A 32 años del ataque, la ceremonia volverá a concentrar uno de los reclamos más persistentes de la sociedad argentina: el esclarecimiento completo del atentado y el fin de la impunidad.