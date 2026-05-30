La localidad de Carmen se prepara para celebrar este domingo 31 de mayo sus 132 años de historia con una jornada especial en el Predio del Ferrocarril, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas culturales, música en vivo y una feria de artesanos y emprendedores.

Las actividades comenzarán a las 11 con el acto protocolar. Una hora más tarde se habilitará la feria de artesanos y emprendedores, que reunirá a productores y expositores de la región.

Durante la tarde se desarrollará una variada programación artística. Desde las 14 se presentará Ismael Rosillo, seguido por el Taller Comunal "Cruz del Sur" a las 14.30. Luego será el turno de Luis Arias, mientras que a las 16 subirá al escenario la banda "¿De qué va esto?".

El cierre de los festejos estará a cargo de la reconocida cantante cuartetera Magui Olave, quien se presentará desde las 17 para poner el broche final a la celebración.

La elección del Predio del Ferrocarril tiene un fuerte valor histórico para la comunidad, ya que los orígenes de Carmen están estrechamente vinculados al desarrollo ferroviario de la región.

La fecha recuerda el 31 de mayo de 1894, cuando fue aprobado oficialmente el trazado urbano de la localidad, compuesto originalmente por sesenta manzanas. A más de un siglo de aquel acontecimiento, Carmen renueva el orgullo por su historia y celebra junto a sus vecinos un nuevo aniversario.