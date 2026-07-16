Santa Fe refuerza la prevención ante un posible escenario de lluvias intensas

Pullaro reunió a intendentes y presidentes comunales para coordinar tareas frente a los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño. La Provincia confirmó obras, inversiones y nuevo equipamiento, aunque todavía no se conoce la intensidad que podrían alcanzar las precipitaciones.

El Gobierno de Santa Fe comenzó a reforzar las tareas de prevención ante los informes climáticos que advierten sobre la posibilidad de lluvias intensas y excesos hídricos durante el último trimestre de 2026.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves una reunión del Comité Interministerial Operativo de Emergencias en el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe. Participaron intendentes, presidentes comunales, representantes de comités de cuenca, entidades productivas e instituciones del centro y norte provincial.

El posible desarrollo del fenómeno de El Niño forma parte de los pronósticos analizados por las autoridades. Sin embargo, todavía no está confirmado cuál será su intensidad, qué cantidad de lluvias podría generar ni cuáles serán las zonas más afectadas.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial presentó las acciones realizadas para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reducir posibles consecuencias sobre la población, las localidades y las actividades productivas.

“No se trata de alarmar, sino de ocuparnos. Los informes indican que este fenómeno llegará con mayor o menor intensidad y tenemos que estar preparados, invirtiendo los recursos necesarios y coordinando estratégicamente el trabajo”, afirmó Pullaro.

Entre las medidas confirmadas se encuentran la limpieza de canales, la incorporación de maquinaria, el trabajo con los comités de cuenca y el fortalecimiento del sistema provincial de Protección Civil.

El gobernador también informó que más del 70 % de la red de canales estará en condiciones operativas y anunció un fondo de 10.000 millones de pesos para asistir a municipios y comunas.

Además, la Provincia avanzó con compras centralizadas de insumos para emergencias y con la incorporación de embarcaciones, vehículos 4x4 y cuatro helicópteros. También se capacitó personal para intervenir ante eventuales situaciones climáticas de gravedad.

“Hoy estamos mucho mejor preparados de lo que estaba la provincia hace tres años”, aseguró Pullaro al referirse a las obras y medidas implementadas.

De todos modos, el mandatario reconoció que todavía existen tareas pendientes en distintas localidades. Por ese motivo, pidió a los gobiernos municipales y comunales que aceleren la limpieza de desagües, alcantarillas, canales y otros sistemas de escurrimiento.

“Tenemos una ventana de aproximadamente 90 días para hacer lo que falta y llegar mejor preparados”, señaló.

Pullaro sostuvo que el Gobierno provincial acompañará a los gobiernos locales, pero remarcó que cada municipio y comuna deberá cumplir con sus responsabilidades preventivas.

“Aquí tienen un Gobierno Provincial dispuesto a acompañar a cada localidad; no los vamos a dejar solos. Pero cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde para que el impacto de este fenómeno sea el menor posible”, expresó.

Durante el encuentro, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, presentaron el avance del Plan Hídrico Provincial.

Enrico informó que las obras de defensa hídrica del Gran Santa Fe, retomadas en enero de 2024, continúan en ejecución. Entre ellas mencionó el terraplén Garello, que registra un avance del 75 %.

El ministro indicó que Santa Fe, Arroyo Leyes, San José del Rincón y Saladero Cabal forman parte de las zonas con mayor vulnerabilidad hídrica.

“Solo en esta región ya llevamos invertidos más de 30.000 millones de pesos en obras de defensa, estaciones de bombeo, reservorios y sistemas de protección”, afirmó.

También señaló que la Provincia asumió la continuidad de proyectos estratégicos que habían quedado paralizados por la falta de financiamiento nacional.

Aunque el encuentro estuvo centrado en localidades del centro y norte provincial, los pronósticos también requieren atención en el sur santafesino. Municipios y comunas de la región deberán revisar caminos rurales, canales y desagües para mejorar el escurrimiento del agua.

Por el momento, no existe una confirmación sobre la magnitud que tendrá El Niño en Santa Fe. Las autoridades provinciales decidieron avanzar con medidas preventivas ante un escenario considerado probable, con el objetivo de reducir los daños en caso de que se concreten las lluvias anticipadas por los informes climáticos.