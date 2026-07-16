El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Según informó Agencia Noticias Argentinas, el mandatario seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos, donde vio todos los partidos del seleccionado nacional durante el torneo.

“Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí”, expresó Milei luego de la victoria argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, resultado que clasificó al equipo dirigido por Lionel Scaloni a una nueva definición mundialista.

El Presidente también anticipó que mantendrá una particular cábala relacionada con su vestimenta. Explicó que volverá a utilizar una campera de YPF que lo acompañó durante gran parte de la competencia.

“Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más”, sostuvo.

Milei relató que, pese al calor que siente durante los partidos, decidió no quitarse la prenda debido a una situación ocurrida en uno de los encuentros anteriores.

“Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más”, afirmó.

Argentina enfrentará a España este domingo 19 de julio, desde las 16, en el estadio de Nueva Jersey. El seleccionado nacional buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

España, en tanto, obtuvo su lugar en la final luego de vencer a Francia por 2 a 0, mientras que Argentina eliminó a Inglaterra con una victoria por 2 a 1.

El mandatario también reiteró que pondrá la Casa Rosada a disposición de los jugadores en caso de que el seleccionado consiga el campeonato y decida celebrar junto a los hinchas en Plaza de Mayo.

Milei había señalado anteriormente que no participaría de una eventual fotografía con el plantel, al considerar que el protagonismo debe quedar exclusivamente en manos de los futbolistas.