Plaza San Martín sumará juegos inclusivos

El Municipio de Venado Tuerto confirmó que los juegos adaptados ya fueron adquiridos y serán instalados próximamente en el espacio público.
Regionales30/05/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

Tras la inauguración de las remodelaciones en la Plaza San Martín de Venado Tuerto, varias familias manifestaron su preocupación por la falta de juegos inclusivos en el renovado espacio público.

La inquietud comenzó a repetirse entre vecinos y familiares de personas con discapacidad, quienes esperaban que la emblemática plaza céntrica incorporara propuestas recreativas accesibles para todos los niños y niñas.

Ante esta situación, desde el Municipio informaron que los juegos inclusivos ya fueron adquiridos y se encuentran en la ciudad. Actualmente, se trabaja en la preparación del sector donde serán colocados y en las tareas necesarias para avanzar con su instalación.

De esta manera, la renovada Plaza San Martín continuará sumando mejoras y próximamente contará con juegos destinados a personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar las opciones recreativas y garantizar un espacio más accesible e inclusivo para las familias venadenses.

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