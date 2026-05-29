Vuelco de camión en Ruta 33

El siniestro ocurrió este viernes por la mañana, entre Firmat y Villada. El conductor no sufrió lesiones y la circulación fue normalizada de manera alternada.
Regionales29/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un camión con acoplado volcó este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Firmat y Villada.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, en una curva de ese sector. Como consecuencia del vuelco, se derramó sobre la calzada la carga de cereal que transportaba el vehículo, un Mercedes Benz.710118647_18086854148377787_7401118225641275045_n

Por el siniestro, la ruta permaneció momentáneamente cortada. Luego de las 7, se logró correr el acoplado y habilitar la circulación de manera alternada por una de las manos.

Afortunadamente, el conductor, oriundo de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, no resultó lesionado. Según manifestó al personal actuante, habría perdido el control del rodado debido a las malas condiciones de la calzada.709771061_18086854166377787_8106985149867675885_n

El ordenamiento del tránsito estuvo a cargo de personal de Guardia Provincial U.O.R.5 Venado Tuerto. Además, Bomberos Voluntarios de Firmat trabajaron en la remoción de la oleaginosa derramada sobre la ruta.

Por estas horas se aguardaba la llegada de maquinaria agrícola para completar el levantamiento de la carga.

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