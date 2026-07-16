El costo mensual de criar a un niño de entre seis y 12 años alcanzó los $678.308 durante junio de 2026, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La cifra surge de la denominada Canasta de Crianza, un indicador que calcula cuánto dinero necesita una familia para cubrir los bienes, servicios y tareas de cuidado de niños y adolescentes de hasta 12 años.

Según el informe oficial, el costo varía de acuerdo con la edad. Para los menores de un año, la canasta se ubicó en $529.539 mensuales, mientras que para los niños de uno a tres años llegó a $630.926.

En el caso de los chicos de cuatro y cinco años, el valor estimado fue de $539.612. El monto más elevado se registró en el grupo de seis a 12 años, con un total de $678.308 por mes.

Qué gastos incluye la Canasta de Crianza

La medición del INDEC está compuesta por dos grandes conceptos. El primero contempla los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños, como alimentos, ropa, transporte, educación, salud y vivienda.

El segundo componente calcula el costo del cuidado. Para determinarlo, el organismo estima la cantidad de horas que una persona adulta debe destinar mensualmente a las tareas de atención y acompañamiento de cada niño.

Durante junio, el costo de bienes y servicios fue de $173.468 para menores de un año y de $223.988 para niños de uno a tres años.

Para el grupo de cuatro y cinco años, ese componente alcanzó los $285.275, mientras que para los chicos de seis a 12 años llegó a $353.885.

Por su parte, el valor mensual de las tareas de cuidado fue calculado en $356.071 para los bebés menores de un año y en $406.938 para los niños de uno a tres años.

En la franja de cuatro y cinco años, el costo del cuidado fue de $254.337, mientras que entre los seis y 12 años se ubicó en $324.423.

Los montos por edad

Menores de un año: $529.539.

De uno a tres años: $630.926.

De cuatro a cinco años: $539.612.

De seis a 12 años: $678.308.

Una referencia para las cuotas alimentarias

La Canasta de Crianza también es utilizada como referencia en procesos judiciales vinculados con la determinación y actualización de las cuotas alimentarias.

El indicador permite estimar no solo los gastos directos que demanda la crianza, sino también reconocer económicamente el tiempo destinado a las tareas de cuidado, que en muchos hogares recaen principalmente sobre uno de los adultos responsables.

En el sur de Santa Fe, los nuevos valores representan un dato relevante para las familias, especialmente en un contexto en el que los gastos en alimentos, educación, transporte, salud y vivienda ocupan una parte cada vez mayor de los ingresos mensuales.