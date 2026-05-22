Gobierno e Iglesia mantuvieron una reunión previa al Te Deum

Funcionarios nacionales y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina mantuvieron un encuentro enfocado en la agenda social antes de la celebración del 25 de Mayo.
 
Política 22/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

En la antesala del Te Deum por el 25 de Mayo, el Gobierno nacional mantuvo una reunión con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina para abordar distintos temas vinculados a la realidad social del país.

Del encuentro participaron los ministros Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, y Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, junto al secretario de Culto, Agustín Caulo, en representación del Poder Ejecutivo.

Por parte de la Iglesia estuvieron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; el secretario general, monseñor Raúl Pizarro; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

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La reunión se realizó el jueves por la tarde en el Palacio San Martín y tuvo como eje principal la agenda social, uno de los temas que también será abordado durante el Te Deum previsto para este domingo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Según trascendió, el presidente Javier Milei participará de la ceremonia acompañado por integrantes de su gabinete. También asistiría el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Finalizada la ceremonia religiosa, las actividades oficiales continuarán frente al Cabildo, donde se interpretará el Himno Nacional con la participación de la Fanfarria Militar "Alto Perú", para luego dar paso a una reunión de Gabinete encabezada por el mandatario.

En Casa Rosada también existen expectativas por el mensaje que se pronunciará durante el Te Deum, ya que históricamente este tipo de celebraciones suele incluir reflexiones vinculadas a la situación política y social del país.

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