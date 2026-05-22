Milei anunció baja de retenciones para el campo

El Presidente confirmó una reducción en los derechos de exportación para trigo, cebada y soja y anticipó beneficios para distintos sectores industriales.
 
Política 22/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El presidente Javier Milei anunció una reducción en las retenciones para productos agropecuarios y medidas impositivas para distintos sectores industriales durante un acto realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según informó el mandatario, desde junio la alícuota para el trigo y la cebada pasará del 7,5% al 5,5%. Además, adelantó que a partir de enero de 2027 podría comenzar una reducción gradual de las retenciones a la soja, proceso que se extendería hasta 2028.

Por otro lado, Milei también anunció retenciones cero durante un año para sectores industriales vinculados a la actividad automotriz, petroquímica y de maquinarias. La medida, según explicó, se aplicará entre julio de 2026 y junio de 2027.

En su discurso, el Presidente sostuvo que el Gobierno continuará avanzando con una política de reducción de impuestos y vinculó esa estrategia con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y el crecimiento económico. También defendió los resultados de la gestión y cuestionó a sectores de la oposición.

Además, calificó como "imperdonable" el tratamiento que, según expresó, recibió el campo argentino durante décadas y cuestionó los modelos económicos aplicados anteriormente.

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