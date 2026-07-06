La baja se dio en una jornada positiva para los mercados, mientras el Gobierno presentó su programa financiero hasta 2027. También subieron las acciones argentinas y los bonos.

El riesgo país volvió a bajar este lunes y se ubicó en 412 puntos básicos, el nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La jornada estuvo marcada por una mejora en los activos financieros, en coincidencia con la presentación del programa económico que el Ministerio de Economía proyecta hasta 2027.

Durante la exposición, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el objetivo de largo plazo es que la Argentina recupere la categoría de "investment grade", es decir, que vuelva a ser considerada un país apto para inversiones con menor riesgo. No obstante, aclaró que regresar a los mercados internacionales "es una opción y no un objetivo".

En paralelo, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó 1,6% y cerró en 3.240.000 puntos. También registraron subas las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, con los bancos entre los papeles de mejor desempeño. BBVA ganó 7,5% y Banco Supervielle subió 6,9%.

Los bonos soberanos en dólares también tuvieron una jornada positiva, con un incremento promedio del 0,2%.

Caputo destacó que el Gobierno mantiene una política de refinanciación únicamente del capital de la deuda y aseguró que los intereses se pagan con superávit fiscal. Según explicó, esa estrategia busca reducir progresivamente la relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno (PBI), fortaleciendo la solvencia financiera del país.

Además, sostuvo que acceder nuevamente al financiamiento internacional permitiría obtener tasas más bajas y reducir el costo de la deuda, aunque insistió en que no se trata de una necesidad inmediata.

La mejora de los activos argentinos también estuvo acompañada por un contexto internacional favorable. En Estados Unidos, los principales índices bursátiles cerraron en alza, impulsados por las empresas tecnológicas y las expectativas sobre nuevos datos económicos que podrían influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal respecto de las tasas de interés.

En tanto, el precio internacional del petróleo registró una leve baja del 0,2%, luego de que la OPEP+ anunciara un aumento de la producción y se normalizara el tránsito por el Estrecho de Ormuz, reduciendo la preocupación por posibles presiones inflacionarias.