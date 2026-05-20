Antecedentes del acusado por la muerte de Kevin en Chascomús

Acusan a un hombre con antecedentes por la muerte de Kevin

La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años fallecido en Chascomús, sumó un nuevo elemento: salieron a la luz antecedentes judiciales del principal acusado de agredirlo tras el choque.

La causa por la muerte de Kevin Martínez continúa avanzando y en las últimas horas comenzó a tomar relevancia el historial judicial de Leandro Edgardo Marcelino, señalado como el hombre que habría golpeado al adolescente luego del accidente ocurrido en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana, en Chascomús.

El hecho generó conmoción luego de que se difundieran imágenes en redes sociales donde se observa al joven tendido sobre el asfalto tras el choque entre una motocicleta y un Ford Ka, mientras un hombre lo agredía delante de varias personas presentes en el lugar.

Con el avance de la investigación, trascendió que Marcelino, de 50 años y oriundo de La Plata, registra antecedentes judiciales por distintas causas. Según fuentes vinculadas al expediente, en 2023 fue investigado por abuso sexual con acceso carnal en una causa tramitada por la Unidad Fiscal de Instrucción N°1 de Dolores.

Además, durante 2024 fue denunciado por daños y lesiones leves. Los registros también indican actuaciones anteriores por violencia familiar y lesiones iniciadas en 2009 bajo intervención judicial en Chascomús.

Por otro lado, el abogado de la familia de Kevin, José Arnaldo Equiza, aseguró que Marcelino recibió una condena reciente por abuso sexual, aunque no permanece detenido debido a que la sentencia fue apelada por la defensa.

Mientras tanto, la investigación continúa y, hasta el momento, Marcelino aún no fue imputado formalmente por la muerte del adolescente. La única persona acusada en el expediente es la conductora de 25 años que manejaba el Ford Ka involucrado en el choque.