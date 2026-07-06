Trelew: un comerciante murió apuñalado tras una pelea dentro de su negocio

Un comerciante murió tras recibir una puñalada durante una pelea ocurrida dentro de su propio negocio en Trelew, provincia de Chubut. El episodio se registró durante la noche del viernes, en momentos en que numerosas personas celebraban el triunfo de la Selección argentina.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle Laura Vicuña, en el barrio Corradi. Allí, el propietario del comercio habría comenzado una discusión con un vecino que se encontraba en el lugar.

La situación fue aumentando de intensidad hasta derivar en un enfrentamiento físico. Varias personas que estaban dentro del negocio, entre ellas clientes, intentaron separar a los involucrados, aunque no lograron evitar que la pelea continuara.

En medio del forcejeo, el comerciante recibió una puñalada que le provocó heridas de extrema gravedad. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvarle la vida.

El otro hombre involucrado en el enfrentamiento también resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo observación médica.

Hasta el momento, no fueron informadas oficialmente las identidades de los involucrados ni el motivo que originó la discusión. Tampoco se estableció públicamente cómo sufrió sus lesiones el hombre señalado como presunto agresor, una situación que forma parte de la investigación judicial.

Personal de la Policía del Chubut trabajó en el lugar, acordonó el sector y preservó la escena para realizar las pericias correspondientes y recolectar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

La Fiscalía interviniente ordenó distintas medidas, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de las pruebas obtenidas en el comercio. La investigación busca determinar la secuencia completa del enfrentamiento y establecer las responsabilidades penales correspondientes.