Un hombre de 67 años fue víctima de un robo en su vivienda de La Plata, luego de ausentarse durante algunas horas junto a sus hijos. Al regresar, encontró la puerta principal abierta, la cerradura dañada y varias habitaciones revueltas.

El hecho ocurrió el sábado en una casa ubicada en la zona de calles 71, entre 14 y 15, en el barrio Meridiano V. Según la denuncia, el propietario salió cerca del mediodía acompañado por su hijo de 13 años y regresó alrededor de las 17 junto a su hija de 10.

Al llegar, el hombre advirtió que la puerta estaba completamente abierta. Tras revisar el ingreso, comprobó que la cerradura había sido forzada y, al recorrer la vivienda, descubrió que faltaban distintos objetos.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, los delincuentes se llevaron una notebook, una PlayStation 4, una mochila y un álbum completo de figuritas del Mundial 2026 que pertenecía a los hijos de la víctima.

El damnificado indicó que todavía continúa revisando la vivienda para establecer si existen otros faltantes. Mientras tanto, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad aportadas por la familia con el objetivo de identificar a los responsables.

Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas con el hecho y la investigación continúa.