Villa Cañás lanzó un curso gratuito de “Cocina sin fronteras”

La Municipalidad de Villa Cañás lanzó una nueva propuesta de capacitación gratuita denominada “Cocina sin fronteras”, destinada a brindar conocimientos y herramientas vinculadas al ámbito gastronómico.

El curso es impulsado por la Dirección de Producción y Empleo junto con la Secretaría de Acción Social, a través del Área local de Igualdad, Género y Diversidad.

La capacitación estará a cargo de la chef Brenda Bonifacio y comenzará a dictarse el jueves 23 de julio.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la oficina de Producción, ubicada en el Centro Cultural, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También pueden solicitar información y anotarse comunicándose al teléfono 3462-546450.

La propuesta busca generar nuevas oportunidades de formación y brindar herramientas prácticas a quienes quieran adquirir o ampliar sus conocimientos en gastronomía.