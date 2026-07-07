El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la cotización del dólar en torno a los $1.500 y descartó que exista un atraso cambiario. Además, aseguró que la inflación continuará desacelerándose y se mostró optimista sobre la evolución de la actividad económica.

Las declaraciones se produjeron luego de la presentación del programa financiero diseñado para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027.

“Si en $1.400 militan atraso cambiario, no pueden militar preocupación en $1.500. Está todo muy bien con el dólar”, sostuvo Caputo al responder a los cuestionamientos sobre el nivel del tipo de cambio.

El funcionario argumentó que la cotización de la moneda estadounidense acompaña la dinámica internacional y volvió a defender el esquema económico implementado por el Gobierno nacional.

En materia de precios, Caputo afirmó que el equilibrio fiscal y monetario permitirá continuar con el proceso de desaceleración inflacionaria.

“Trabajamos para que la inflación siga bajando. Habíamos dicho que estábamos recuperando el sendero de desinflación a partir de abril y está pasando”, expresó.

Además, agregó que “la gente se puede quedar tranquila porque la inflación va a seguir a la baja”.

El ministro también trazó una perspectiva positiva sobre la economía y sostuvo que los próximos 18 meses serán “los mejores” de la gestión del presidente Javier Milei.

En paralelo, Caputo minimizó el posible impacto en los mercados de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

El programa financiero presentado por el equipo económico apunta a cubrir vencimientos por USD 44.100 millones correspondientes a 2026 y 2027. Según explicó el Gobierno, la estrategia busca afrontar esos compromisos sin modificar el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Para los lectores del sur santafesino, la evolución del dólar, la inflación y la actividad económica resulta especialmente relevante por su impacto directo sobre los costos productivos, el consumo, el comercio y las economías regionales.