El Gobierno nacional confirmó este martes que Manuel Adorni continuará con custodia oficial pese a haber dejado su cargo, una decisión que fue justificada por “motivos de seguridad”.

La información fue confirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada. Ante una consulta de los periodistas acreditados, el funcionario respondió: “Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene”.

La continuidad de la custodia se conoce después de la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete. Según el texto original, el exfuncionario mencionó haber recibido amenazas en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la conferencia, Ravier también negó que el Gobierno haya iniciado una auditoría interna para investigar las compras que, según la información difundida, habrían realizado empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario.

“El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia, que interrogará y evaluará”, expresó el vocero presidencial.

De esta manera, el Gobierno sostuvo que no realizará una investigación administrativa paralela y que las actuaciones relacionadas con el caso continuarán en el ámbito judicial.