La investigación por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Christian Godoy entró en una instancia decisiva. La Fiscalía presentó formalmente la acusación contra José María B., de 42 años, y solicitó una pena única de 32 años de prisión por el crimen y otros delitos que le atribuye.

Godoy desapareció en julio de 2014 y su cuerpo nunca fue encontrado. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, el acusado habría asesinado al joven durante la madrugada del 15 de julio de aquel año, en el marco de un presunto conflicto económico.

Según la reconstrucción fiscal, Godoy se movilizaba en su Volkswagen Quantum acompañado por sus dos perros bóxer, Duke y Buda. La acusación sostiene que habría sido asesinado con un arma de fuego y que posteriormente su cuerpo fue trasladado a un lugar que hasta el momento no pudo ser determinado.

Esta mecánica forma parte de la acusación presentada por la Fiscalía y deberá ser evaluada durante el proceso judicial.

El vehículo apareció incendiado

La investigación también apunta a las maniobras que, según el MPA, se habrían realizado después del crimen.

La Fiscalía sostiene que los perros de Godoy fueron abandonados en una zona rural y que su Volkswagen Quantum quedó durante dos días en inmediaciones de calle Covacevich al 700, en Venado Tuerto.

Cuando la búsqueda del joven comenzó a tomar estado público, el vehículo habría sido trasladado fuera de la ciudad y posteriormente incendiado. Para la acusación, la maniobra habría tenido como objetivo destruir posibles pruebas.

La desaparición de Nicolás Godoy se convirtió con el paso de los años en uno de los casos policiales más complejos y enigmáticos del sur de Santa Fe. El joven había sido visto por última vez cuando salió desde la zona rural de Venado Tuerto hacia el centro de la ciudad.

Su automóvil fue encontrado incendiado días después, mientras que su cuerpo nunca pudo ser localizado.

Otros delitos incluidos en la acusación

El pedido de pena presentado por la fiscal Mayra Vuletic no se limita al caso Godoy. La acusación también incluye otros hechos que el MPA atribuye al mismo imputado.

Entre ellos aparecen amenazas calificadas por el uso de arma, daños contra el vehículo de una expareja, amenazas, desobediencia a la autoridad y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La Fiscalía también le atribuye el incumplimiento de una prohibición judicial de acercamiento.

Otro de los hechos incorporados al expediente está relacionado con una presunta usurpación en un terreno de calle 2 de Abril al 1700. Según la acusación, el imputado habría ingresado sin autorización, cambiado un candado y dejado vehículos dentro del inmueble.

Además, la investigación incluye la tenencia de un Toyota Corolla gris con una patente que, de acuerdo con la Fiscalía, no correspondía con los números de motor y chasis. Tras la verificación registral, se habría establecido que el vehículo había sido robado en Rosario en mayo de 2024.

Pedido de 32 años de prisión

La fiscal Mayra Vuletic acusó a José María B. por un conjunto de delitos que incluye homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas, daños, desobediencia a la autoridad, usurpación, lesiones agravadas en contexto de violencia de género y encubrimiento, entre otras figuras penales.

Por la totalidad de los hechos acumulados, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena única de 32 años de prisión.

El acusado se encuentra en prisión preventiva. La medida había sido dictada en marzo por el juez Adrián Godoy y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto.

La causa se encamina ahora hacia la audiencia preliminar. En esa instancia, la Fiscalía deberá presentar las pruebas con las que pretende llevar al acusado a juicio oral.

De acuerdo con la información disponible, la audiencia podría concretarse durante septiembre, teniendo en cuenta la cantidad de hechos incluidos en la acusación y el número de testigos previstos.

A casi 12 años de la desaparición de Nicolás Godoy, la causa ingresa así en una etapa determinante. Será la Justicia la que deberá resolver, a partir de las pruebas presentadas y el desarrollo del proceso, la responsabilidad penal del acusado.