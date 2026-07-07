Una tragedia vial ocurrida sobre la Ruta Nacional 5 provocó la muerte del reconocido youtuber Sebastián Funes, popularmente conocido como “Chatterbox”, y de su padre, Juan Manuel Funes.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 349, en jurisdicción del partido bonaerense de Pehuajó. El joven, de 27 años, viajaba junto a su familia en un Honda Civic cuando se produjo una colisión en la que también estuvieron involucrados una camioneta Chevrolet S-10 y un camión Scania con acoplado jaula.

Como consecuencia del fuerte impacto, Sebastián y su padre fallecieron. En el vehículo también viajaban su madre, Vanesa Batilana, y su hermana Francesca, quienes resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Los ocupantes de la camioneta involucrada en el siniestro no sufrieron heridas.

La mecánica del accidente es materia de investigación. De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los vehículos habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso al camión, circunstancia en la que se habría desencadenado la secuencia de colisiones. Esta hipótesis deberá ser confirmada por las pericias.

Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para preservar la escena, realizar las pericias correspondientes y recolectar elementos que permitan establecer cómo ocurrió el siniestro.

Quién era “Chatterbox”

Sebastián Funes había construido una importante comunidad en las plataformas digitales. Su canal de YouTube contaba con más de 1,6 millones de suscriptores.

El joven publicaba principalmente contenidos humorísticos relacionados con videojuegos populares, entre ellos Fortnite y Stumble Guys.

También tenía presencia en otras plataformas digitales. En Twitch había alcanzado los 114 mil seguidores y difundía videos y fragmentos de sus transmisiones a través de TikTok.

La noticia de su muerte generó repercusión entre sus seguidores y dentro de la comunidad de creadores de contenido, donde era conocido por sus videos vinculados al entretenimiento y los videojuegos.