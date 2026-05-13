El Gobierno nacional oficializó una nueva reducción en subsidios económicos por un total de $223.822 millones, en el marco de la política de ajuste fiscal impulsada por la administración de Javier Milei.

La decisión quedó plasmada en la Disposición 20/2026, analizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), y afecta principalmente a los sectores de energía, transporte público, empresas estatales y programas vinculados a economías regionales.

Según el informe oficial, el área más impactada es la energética, donde el recorte alcanza los $136.231 millones. Dentro de ese esquema se eliminan $110.000 millones de reservas del Tesoro destinadas a subsidios energéticos.

Además, se reducen $13.410 millones correspondientes al Plan Gas IV y otros $11.392 millones vinculados al Fondo Fiduciario FFGAS, utilizado para compensaciones tarifarias en zonas frías.

El ajuste también incluye menores partidas para compensaciones a productoras de gas y programas de energías renovables en mercados rurales.

Por otro lado, el transporte público sufrirá una baja de $30.000 millones en subsidios nacionales. La medida impacta sobre los créditos del Tesoro utilizados para sostener servicios de movilidad en distintas regiones del país.

En el apartado de otros subsidios, el recorte suma $57.591 millones. Allí se incluyen $50.000 millones menos para empresas públicas, además de una reducción de $2.980 millones para ARSAT.

Los medios de comunicación estatales también quedaron alcanzados por la medida. El Gobierno recortó $1.618 millones destinados a empresas públicas dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa, entre ellas RTA, APE y Contenidos Artísticos e Informativos.

Finalmente, el ajuste alcanza programas de desarrollo regional y del sector lácteo. Se eliminaron $1.705 millones para políticas de economías regionales y $1.000 millones destinados a programas para la industria láctea.

También se redujeron fondos para la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), vinculados al manejo de recursos hídricos compartidos.