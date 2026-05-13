El hantavirus continúa bajo seguimiento sanitario en Argentina. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en las últimas dos semanas se notificó un nuevo caso, correspondiente a una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires.

Con este registro, el total de casos confirmados en la temporada 2025-2026 asciende a 102. El período analizado comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la semana 17 de 2026.

De acuerdo con el informe, la región Centro concentra el 54% de los casos, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se contabilizaron 43 contagios. Sin embargo, la tasa de incidencia más elevada corresponde al NOA, con 36 casos confirmados, la mayoría de ellos en Salta.

Por otro lado, el Ministerio de Salud también continúa investigando el brote detectado en el crucero MV Hondius. Hasta el momento se identificaron ocho casos a bordo: seis confirmados y dos probables. Tres personas fallecieron.

Las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, presente en el sur de Argentina y Chile.

Desde Nación indicaron que todavía no se pudo determinar el origen del brote. La ANLIS Malbrán detectó similitudes con cepas registradas en Neuquén en 2018, aunque el caso inicial no habría estado en zonas endémicas durante el período probable de contagio.

Mientras avanza la investigación epidemiológica, las autoridades sanitarias mantienen la coordinación con provincias y organismos internacionales para reforzar el seguimiento de los casos.