El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que no viajará a París junto al presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales para participar de la próxima edición de la Argentina Week. El encuentro se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y tendrá como uno de sus principales objetivos presentar oportunidades de inversión en la Argentina ante empresarios y representantes de distintos sectores europeos.

Pullaro explicó públicamente que recibió la invitación pero decidió no sumarse. Según declaró, actualmente considera prioritario mantener su actividad cotidiana en Santa Fe y continuar siguiendo personalmente distintos asuntos de la administración provincial.

"Me invitaron, pero no voy a ir", confirmó el mandatario. Además, señaló que realiza viajes cuando considera que son "estrictamente necesarios". Según La Capital, Pullaro indicó que la convocatoria fue realizada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Uno de los argumentos centrales planteados por el gobernador estuvo relacionado con la seguridad pública. Pullaro señaló que comienza su actividad temprano y finaliza tarde, y consideró que permanecer cinco o seis días fuera de Santa Fe podría alterar la dinámica de seguimiento de las distintas áreas de gobierno.

Las declaraciones fueron realizadas luego de una recorrida por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe, donde estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli.

Por otro lado, el gobernador no descartó participar en futuras misiones internacionales. Indicó que podría evaluar viajes de estas características durante el próximo año si las condiciones de seguridad y la marcha de la gestión provincial se lo permiten.

La Argentina Week de París contará con una agenda política y empresarial. Las actividades previstas incluyen reuniones vinculadas con energía, minería, agroindustria, infraestructura, comercio y tecnología, además de encuentros en ámbitos como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

Respecto de la composición de la comitiva, diferentes publicaciones manejan números distintos. Mientras medios santafesinos mencionan una delegación cercana a los doce gobernadores, una publicación previa de Infobae hablaba de 14 mandatarios. Por ese motivo, la nómina debe considerarse todavía sujeta a confirmaciones.

La ausencia de Pullaro, de esta manera, fue presentada por el propio gobernador como una decisión relacionada con su agenda provincial y no acompañada por cuestionamientos públicos al desarrollo de la misión internacional.