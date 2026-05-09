Tensión y golpes entre estudiantes en Psicología UNLP

Estudiantes se enfrentaron en Psicología de La Plata

Militantes libertarios y agrupaciones de izquierda protagonizaron empujones, insultos y golpes en la Universidad Nacional de La Plata. El conflicto se dio en medio del debate por el financiamiento universitario.

Un violento episodio se registró en las últimas horas en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde estudiantes vinculados a agrupaciones libertarias y de izquierda se enfrentaron en los pasillos del edificio del ex BIM 3.

Según denunciaron desde el espacio libertario Universitarios por la Libertad (UPL), el conflicto comenzó cuando intentaron instalar mesas políticas dentro de la facultad y fueron increpados por agrupaciones estudiantiles de izquierda y sectores ligados al kirchnerismo.

En videos difundidos en redes sociales se observan gritos, empujones y golpes de puño entre los estudiantes. “Somos estudiantes que queremos militar en paz, no molestamos a nadie y no queremos que nadie nos moleste. Es básico para la democracia”, expresaron desde UPL.

Por otro lado, desde la agrupación Tesis XI rechazaron las acusaciones y aseguraron que los libertarios fueron quienes agredieron primero a otros estudiantes. Además, ratificaron su postura política contra las ideas impulsadas por el oficialismo nacional.

“Los libertarios que desfinancian la universidad, niegan la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos y quieren modificar la Ley de Salud Mental no son bienvenidos en la Facultad de Psicología”, manifestaron en un comunicado difundido en redes.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión dentro de las universidades nacionales por el conflicto presupuestario con el gobierno de Javier Milei. Rectores, gremios docentes y agrupaciones estudiantiles convocaron para el próximo 12 de mayo a una nueva marcha federal universitaria en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las transferencias destinadas al sistema universitario registran una fuerte caída y alertaron sobre las dificultades para sostener el funcionamiento de las instituciones.