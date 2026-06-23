La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, junto a la EEMPA N°1308 “José Roberto Vergé”, invita a la comunidad a participar de una jornada especial por el Día del Orgullo LGBTIQ+.

La propuesta se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio, de 18.30 a 20 horas, en la Plaza del Bicentenario, ubicada en la intersección de Avenida 51 y Avenida 50, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus.

Durante el encuentro habrá espacios para compartir mates, charlas, música, poesía e intervenciones artísticas, en una actividad pensada para promover la igualdad, la visibilidad y el respeto por la identidad y la diversidad sexual.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y expresión cultural en el marco de una fecha significativa para el colectivo LGBTIQ+.