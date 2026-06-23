Villa Cañás celebrará una jornada por el Día del Orgullo LGBTIQ+

La actividad se realizará el jueves 25 de junio en la Plaza del Bicentenario y contará con propuestas artísticas, música, poesía y espacios de encuentro abiertos a toda la comunidad.
 
Villa Cañás23/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, junto a la EEMPA N°1308 “José Roberto Vergé”, invita a la comunidad a participar de una jornada especial por el Día del Orgullo LGBTIQ+.WhatsApp Image 2026-06-23 at 10.10.52

La propuesta se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio, de 18.30 a 20 horas, en la Plaza del Bicentenario, ubicada en la intersección de Avenida 51 y Avenida 50, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus.

Durante el encuentro habrá espacios para compartir mates, charlas, música, poesía e intervenciones artísticas, en una actividad pensada para promover la igualdad, la visibilidad y el respeto por la identidad y la diversidad sexual.1280px-27_marcha_del_orgullo_lgbtiq_30990615747

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y expresión cultural en el marco de una fecha significativa para el colectivo LGBTIQ+.

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