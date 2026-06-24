La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de una nueva polémica vinculada a la salud de una de las hijas que tienen en común.

Según trascendió, el conflicto se originó cuando Lara Piro, abogada del futbolista, informó a la prensa que la hija mayor de la expareja sufría una rotura de ligamentos en una rodilla. Más tarde, Wanda Nara aseguró que ese diagnóstico era incorrecto y afirmó que se enteró de la situación a través de los medios.

En una entrevista televisiva, la conductora cuestionó duramente a Icardi y también hizo referencia a la situación económica relacionada con sus hijas. Allí sostuvo que el delantero mantiene una deuda de más de 20 meses de cuota alimentaria y reclamó que se apliquen las mismas reglas que para cualquier otro padre en una situación similar.

Durante el reportaje, Nara también recordó la etapa en la que ambos se trasladaron a Turquía para que Icardi continuara su carrera deportiva. Según su versión, el futbolista nunca estuvo de acuerdo con la mudanza y llegó a manifestar fuertes críticas hacia el país.

"La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato en Turquía", aseguró. Además, sostuvo que el jugador nunca se sintió cómodo ni con el país ni con el fútbol turco.

Actualmente, Icardi se encuentra en Argentina junto a su pareja, Eugenia Suárez, mientras continúa el conflicto judicial y mediático con Wanda Nara.

Respecto a la salud de su hija mayor, la conductora explicó que la menor realiza un tratamiento kinesiológico y negó que exista una lesión ligamentaria. También reveló una nueva diferencia con el futbolista relacionada con la colocación de varios piercings en una de las orejas de la niña, una decisión que, según afirmó, no fue consultada previamente.