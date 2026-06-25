El Concejo Municipal de Villa Cañás celebró una nueva sesión ordinaria

El Concejo Municipal de Villa Cañás realizó este miércoles 24 de junio una nueva sesión ordinaria correspondiente al 39º período legislativo, en la que se trató la Orden del Día N.º 674.

La apertura de la sesión estuvo a cargo de la concejal Melina Mori, quien realizó el izamiento de la Bandera Nacional, mientras que el arrío fue realizado por el concejal Guillermo J. Poli.

En el inicio de la reunión se aprobaron el acta de la sesión anterior y se dio ingreso a la documentación enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, entre la que se incluyeron decretos municipales, el movimiento de tesorería correspondiente a abril, la actualización del valor de la Unidad Tributaria y diversa documentación institucional.

Entre los primeros puntos tratados ingresaron las respuestas del Ejecutivo a tres minutas de comunicación relacionadas con los controles de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, el cumplimiento de la Ordenanza Nº 1009/14 y la venta de bienes municipales.

Durante el tratamiento de esos expedientes, concejales de la oposición manifestaron cuestionamientos por la demora en las respuestas oficiales y señalaron observaciones sobre la información económica presentada por el Ejecutivo.

Posteriormente, el cuerpo decidió enviar a comisión el proyecto de ordenanza que propone equiparar el valor de la Unidad Fiscal con la Unidad Tributaria Municipal para actualizar el régimen de sanciones previsto en el Código de Faltas.

También fueron aprobadas sobre tablas tres minutas de comunicación impulsadas por el bloque PRO. Una solicita información sobre el avance del Programa Caminos Productivos, otra pide la instalación de luminarias en el acceso por Ruta Provincial 94 y avenida 59, y la restante requiere detalles sobre las cuadras de pavimento y cordón cuneta ejecutadas durante 2025 y 2026.

Otro de los temas que generó un extenso intercambio fue el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de la UCR para regular la venta ambulante en la ciudad. La iniciativa fue girada a comisión para continuar su análisis, luego de que los concejales coincidieran en la necesidad de convocar al Centro de Comercio e Industria y evaluar distintos aspectos antes de avanzar con una definición.

Finalmente, el Concejo aprobó por unanimidad una ordenanza presentada por la totalidad de los concejales para declarar de interés histórico, cultural y educativo el proyecto "La Invencible nos envuelve", impulsado por la Escuela Normal Superior Nº 38 "Domingo Faustino Sarmiento".

La iniciativa propone intervenir una bandera de la provincia de Santa Fe que recorrerá distintas instituciones educativas y entidades de toda la provincia con el objetivo de promover la figura y el legado del brigadier Estanislao López.



Con la aprobación de este proyecto concluyó la sesión, que incluyó el tratamiento de nueve puntos del orden del día y diversos debates sobre obras públicas, administración municipal y proyectos de interés para la comunidad.