El Club Studebaker será sede de la primera Copa Millennium de patín con casi 190 competidores

El Club Studebaker vivirá un fin de semana histórico al convertirse por primera vez en sede de la Copa Millennium de Patín Artístico, un torneo que reunirá a cerca de 190 patinadores de distintas localidades de la región.

En una entrevista en "Mano a Mano con...", la profesora Nanci Lombardo, acompañada por los entrenadores Sofía Martini y Luka Esteban, contó cómo nació el proyecto que finalmente se hará realidad este sábado y domingo en Villa Cañás.

Lombardo explicó que la idea surgió luego de comprobar que el espacio de Bomberos Voluntarios reunía las dimensiones necesarias para cumplir con los requisitos reglamentarios y albergar una competencia de esta magnitud. Tras dialogar con los organizadores de la Copa Millennium, el club obtuvo la aprobación para organizar el evento.

La entrenadora destacó que Studebaker participa desde hace unos 14 años en este circuito competitivo y suele ubicarse entre las instituciones con mayor cantidad de medallas, por lo que ser sede representaba un objetivo pendiente.

En esta edición competirán 23 patinadores del club, dentro de un plantel de aproximadamente 80 alumnos que practican patín artístico. Lombardo remarcó que, más allá de los resultados deportivos, el principal objetivo es acompañar el crecimiento personal y técnico de los chicos.

Por su parte, Sofía Martini señaló que el trabajo cotidiano apunta no solo al aprendizaje de la técnica, sino también a transmitir valores como el compañerismo y el trabajo en equipo, aspectos que considera fundamentales dentro de la disciplina.

En tanto, Luka Esteban destacó el crecimiento que tuvo la Copa Millennium en los últimos años, con la incorporación de más clubes y una mayor participación de patinadores de diferentes localidades.

Los profesores también coincidieron en que el patín artístico atraviesa un momento de expansión, con un aumento constante de niños que se acercan a practicar este deporte y una mayor valoración de la actividad dentro de la comunidad.

La competencia se desarrollará durante el sábado y el domingo. Las actividades comenzarán alrededor de las 8.30 con la disciplina Escuela y, desde el mediodía, se disputarán las distintas categorías con coreografías individuales. La jornada se extenderá hasta aproximadamente las 19 o 20 horas en ambos días.