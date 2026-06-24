La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, resolvió suspender la presentación del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debía realizar el próximo 2 de julio ante la Cámara alta.

La decisión fue interpretada como un intento de evitar que la exposición se transformara en una extensa interpelación sobre la situación patrimonial del funcionario, quien se encuentra bajo investigación judicial por el crecimiento de sus bienes.

Sin embargo, pocas horas después del anuncio, Adorni publicó un mensaje en la red social X en el que expresó su voluntad de concurrir al Senado. “Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió.

La situación dejó al descubierto las diferencias internas dentro del oficialismo. Mientras Bullrich justificó la suspensión argumentando que no tenía sentido someter al funcionario a una sesión de varias horas centrada en cuestionamientos personales, Adorni manifestó públicamente su disposición a cumplir con la presentación prevista.

Según fuentes parlamentarias, varios bloques opositores y dialoguistas no habían enviado preguntas relacionadas con la gestión gubernamental, en una señal política que algunos sectores interpretan como una falta de reconocimiento hacia Adorni como jefe de Gabinete.

En paralelo, el oficialismo logró acordar con bloques aliados una nueva acta de Labor Parlamentaria que establece que los pedidos de interpelación sin dictamen previo solo podrán habilitarse con una mayoría especial de dos tercios de los votos.

La reunión fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y contó con la participación de representantes de distintos espacios dialoguistas. En cambio, no asistieron los senadores de Unión por la Patria ni los integrantes de Convicción Federal.

Ahora, la nueva interpretación reglamentaria deberá ser debatida y votada en el recinto, donde el peronismo buscará sostener el criterio aprobado la semana pasada para facilitar una eventual interpelación al funcionario.

Mientras tanto, desde distintos sectores políticos coinciden en que cualquier decisión sobre la continuidad de Adorni en el cargo debería ser tomada por el presidente Javier Milei, aunque la oposición mantiene abierta la posibilidad de impulsar mecanismos parlamentarios como una moción de censura.