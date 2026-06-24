El Concejo Municipal de Villa Cañás tratará pedidos de informes, venta ambulante y obras públicas

El Concejo Municipal de Villa Cañás llevará adelante una nueva sesión ordinaria, correspondiente al Orden del Día Nº 674, con una agenda que contempla el tratamiento de respuestas enviadas por el Departamento Ejecutivo y varios proyectos presentados por los distintos bloques legislativos.

Entre los temas remitidos por la Intendencia figuran respuestas a pedidos de informes relacionados con controles de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, el cumplimiento de una ordenanza vigente y consultas sobre la venta de bienes municipales.

Además, ingresó un proyecto de ordenanza que propone asignar a la Unidad Fiscal el mismo valor que posee actualmente la Unidad Tributaria Municipal.

Por otra parte, concejales del bloque P.R.O. presentaron iniciativas para solicitar información sobre el Programa Caminos Productivos, la instalación de luminarias en el acceso de Ruta Provincial 94 y Avenida 59, y un detalle de las cuadras de pavimento y cordón cuneta ejecutadas durante 2025 y 2026.

La sesión también incluirá el tratamiento de un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de la UCR para regular la venta ambulante en la ciudad.

Finalmente, se debatirá una iniciativa presentada por la totalidad de los concejales relacionada con la intervención de la bandera de la provincia de Santa Fe.

La concejal Melina Mori tendrá a su cargo el izamiento de la bandera, mientras que el arrío será realizado por el concejal Guillermo J. Poli.